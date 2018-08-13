Москва, 13 августа, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Ненадёжность американской валюты состоит в том, что долларовые расчёты могут быть подвергнуты ограничениям со стороны США, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Заявление Силуанова о том, что доллар становится ненадёжным средством расчётов, правильное, но важно понимать, что оно означает, — пояснил Хестанов. — Доллар действительно становится ненадёжным, но не с точки зрения его стоимости, ликвидности, или платёжной способности, а с точки зрения того, что долларовые расчёты могут быть подвергнуты ограничениям со стороны США».

Именно в таком ключе, как считает Хестанов, и следует понимать слова российского министра.

«На этот инструмент могут быть наложены те или иные довольно неприятные ограничения, — сказал экономист. — В этом контексте высказывания нашего министра выглядят вполне рациональными. Долларовые расчёты вполне могут пострадать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», заявил, что американский доллар становится ненадёжным средством расчётов международной торговли.

«По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, <…> становится рисковым инструментом для расчётов», — сказал Антон Силуанов.