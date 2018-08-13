Москва, 13 августа, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована 13 августа на сайте организации.

(сс) Misty Мария Шарапова на поле

Шарапова приняла участие в турнире в Монреале, где проиграла в третьем круге. На данный момент она занимает 21-е место в рейтинге.

Среди других российских теннисисток Дарья Касаткина занимает 12-е место, Анастасия Павлюченкова — 28-е. Екатерина Макарова опустилась на три позиции и стала 49-й. Елена Веснина стала 59-й, Евгения Родина — 79-й, а Светлана Кузнецова — 88-й.

Первую строчку по-прежнему занимает румынка Симона Халеп. Вторая позиция — у датчанки Каролины Возняцки. Замыкает тройку американка Слоан Стивенс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Халеп стала победительницей турнира в Монреале, обыграв в финале Стивенс.