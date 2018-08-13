Ярославль, 13 августа, 2018, 11:27 — ИА Регнум. 12 августа в Ярославле состоялся крестный ход против абортов, устроенный казачеством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил атаман Ярославского казачьего общества Сергей Розов.

Сергей Розов Крестный ход против абортов в Ярославле

Крестный ход начался у храма Димитрия Солунского и прошел через большинство храмов и монастырей центра города, продлившись с 11 утра до 5 вечера. У памятника Петру и Февронии Муромским участники устроили митинг.

Патриарх Кирилл выступил в Госдуме с инициативой об исключении абортов из программы обязательного медицинского страхования, но депутаты его не поддержали. Был собран миллион подписей за эту инициативу. Мы хотим обратить внимание на эту проблему, потому что через аборты, через сексуальное просвещение идет уничтожение русского народа. Это инициировано Западом. Мы выступаем сначала за исключение абортов из программы ОМС, а затем и за полный запрет. Этого удалось добиться в католической Польше, почему мы не можем добиться?» — сказал корреспонденту ИА REGNUM атаман Сергей Розов.

Всего в крестном ходе приняло участие около 200 человек, на разных этапах количество участников было разным.

Организовывать крестный ход было непросто. Это очень тяжелая тема. Не все священники храмов, через которые мы проходили, нас поддержали, многие дистанцировались. Крестный ход получился скорее мирянским», — сказал Сергей Розов.

Крестный ход прошел 12 августа — в день памяти царевича Алексея Романова, считающегося покровителем казачества.