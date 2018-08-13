Турин, Италия, 13 августа, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что главной целью команды на сезон 2018/19 будет победа в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.

Логотип Ювентуса

«Лига чемпионов должна быть нашей главной задачей на сезон. Но мы также должны выиграть и чемпионат, и Кубок Италии», — сказал Аньелли.

По его словам, в новом сезоне клуб ставит целью выиграть все возможные турниры, в которых будет принимать участие.

Напомним, в последний раз «Ювентус» выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году. После этого клуб трижды участвовал в финалах турнира — в 2003, 2015 и 2017 годах, однако все три раза терпел поражения.