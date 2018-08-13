Киев, 13 августа, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В ближайшем месяце суд может вынести приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, сообщают 13 августа «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

Согласно сообщению, на скорое окончание дела указывает то, что новый государственный адвокат Януковича в спешке знакомится с материалами. В среднем за час-полтора адвокат Юрий Рябовол успевает пролистать 1 тыс. страниц. Отмечается, что даже при такой «крейсерской» скорости Рябовол не успеет к 16 августа ознакомиться со всеми материалами.

На 16 августа назначены судебные дебаты.

Напомним, Янукович обвиняется в государственной измене и ряде других преступлений. При этом сам экс-президент находится в России, а судят его заочно.