Кветта, Пакистан, 13 августа, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Власти Пакистана выразили 13 августа опасения относительно того, что все 13 горняков, оказавшихся заблокированными в шахте на юго-западе страны, погибли, сообщает со ссылкой на официальные лица республики турецкое агентство Anadolu.

Шахта

«Нам удалось достать тела восьмерых человек из обрушившейся шахты. В то же самое время предпринимаются шаги для спасения оставшихся пятерых, но вероятность их выживания невелика», — подчеркнул глава инспекции шахт провинции Белуджистана Ифтикхар Ахмед.

Напомним, трагедия произошла 12 августа на шахте, расположенной поблизости от столицы провинции городе Кветта. В качестве причины инцидента называется взрыв газа.