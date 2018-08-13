Село Сновицы, Владимирская область, 13 августа, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара. Как сообщила 12 августа пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности четырем лицам». Также следователи проверят работу социальных служб.

Николай Матвеев. Пожар. 1891

Трагедия произошла 10 августа. На террасе частного дома из-за неисправности проводки начался пожар. В доме находились двухлетняя девочка, мальчик, которому в начале августа исполнился год, а также их 34-летняя мать и ее 40-летний сожитель. Все они погибли, отравившись угарным газом. При этом в семье воспитывался еще один ребенок — 10-летняя девочка, которая в злополучную ночь осталась ночевать у родственников. Сейчас с ребенком работают психологи. По данным следователей, семья состояла на учете как малообеспеченная.

«Наряду с основными аспектами оценки обстоятельств произошедшего следователь СК России детально изучит уровень качества работы органов системы профилактики с семьей, нуждавшейся в серьезной социальной поддержке», — говорится в сообщении пресс-службы.