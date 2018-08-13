Ростов-на-Дону, 13 августа, 2018, 11:02 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2018 году на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов направлено свыше 3 млрд рублей. В краткосрочную программу капитальных ремонтов региона включено около 1 тыс. объектов, из них отремонтировано менее 50% зданий, сообщает ИА REGNUM 13 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

«В 2018 году ремонт ведется в 12 городских округах и 28 муниципальных районах. Работы по капитальному ремонту ведутся в соответствии с графиками и даже с опережением», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков.

ИА REGNUM напоминает, что с начала 2018 года на Дону заменили более 100 старых лифтов, представляющих опасность. На обновление подъёмников направлено почти 173 млн рублей. Всего в текущем году ожидают замены 220 лифтов в восьми муниципалитетах.

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