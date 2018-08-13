Санкт-Петербург, 13 августа, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга предложили рассмотреть вопрос о проведении в городе летних Олимпийских игр. Об этом 13 августа сообщает «Р-спорт».

Rp-online.de Олимпийский флаг

Отмечается, что решения и рассмотрения этого вопроса ещё не было. Прозвучало предложение о возможности проведения Олимпиады.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые российские города могут принять летние Олимпийские игры. Но заявку в Международный олимпийский комитет Россия пока не подавала.

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