Москва, 13 августа, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В театре под руководством Армена Джигарханяна открылся 23-й театральный сезон. После спектакля «Пигмалион» труппа и работники театра поздравили руководителя с этим событием. «Молодцы — других слов нет. И далее так же», — сказал им Армен Джигарханян. Собравшиеся признались, что очень рады, что сегодня «мы все вместе». «Обязательно, ради этого мы всё и сделали, эту революцию в Армении», — сказал Джигарханян.

Цитатат из х/ф «Домовой». реж Карен Оганесян. 2008. Россия Армен Джигарханян в роли олигарха

Видеоролик с признанием Джигарханяна опубликовал на своей странице в Facebook один из актеров. Мнения пользователей сети разделились. Одни утверждают, что Джигарханяна сказал «революцию в Армении», другие слышат в его нечеткой речи слово «в Америке».