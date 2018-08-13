Ярославль, 13 августа, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В прокуратуре города Ярославля подтвердили информацию о том, что в настоящее время проводится проверка закупки по ремонту помещений мэрии Ярославля на 12,4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Для жителей Ярославля она стала известная как «чайная комната», где мэр Ярославля планировал встречать официальные делегации. В настоящее время сотрудники прокуратуры тщательно изучают всю документацию. Пока подробности проверки официально не разглашаются, но, как сообщил источник ИА REGNUM, поводом для ее начала стало существенное завышение стоимости работ.

«Нарушения есть, они существенные, и по завершению проверки будут приняты меры вплоть до уголовного характера», — пояснил наш источник.

Напомним, это уже третья волна скандалов с «чайной комнатой» для мэра. Сначала жители возмутились самим фактом ее создания в условиях острого бюджетного дефицита. После этого в мэрии Ярославля объясняли, что 12 млн пойдут не на одну чайную комнату, а на несколько помещений мэрии, которые много лет не видели ремонта.

Далее, спустя какое-то время, в социальных сетях ярославцы высказали претензии к закупке «двери филенчатой». Якобы в первоначальном варианте документации значилась дубовая дверь, затем же документация была изменена, а цена изделия осталась прежней — 430 тыс рублей.