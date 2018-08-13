Омск, 13 августа, 2018, 10:37 — ИА Регнум. В Омской области сотрудники регионального управления Роспотребнадзора продолжают эпидемиологическое расследование массового отравления детей в летнем лагере «Юбилейный». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления 13 августа, специалисты ведомства устанавливают этиологию заболеваемости, источники инфекции и факторы, повлиявшие на распространение заболевания.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

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Эксперты уже отобрали смывы с объектов внешней среды для лабораторного исследования и пробы воды для анализа на соответствие требованиям, проверяется качество продуктов, использовавшихся для питания детей.

«С целью предупреждения распространения инфекционной заболеваемости среди детей вынесен временный запрет деятельности в отношении детского оздоровительного лагеря «Юбилейный», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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Добавим, что число отдыхавших в «Юбилейном» детей, которые обратились за медицинской помощью с подозрением на кишечную инфекцию, увеличилось с 10 до 13. По данным регионального минздрава, в инфекционном стационаре остаются шестеро детей. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 детей были госпитализированы 10−11 августа из детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» в инфекционный стационар с подозрением на кишечную инфекцию. Жизням детей ничего не угрожает. Лагерь закрыт, остальных отдыхающих отправили по домам. Медики и специалисты Роспотребнадзора проводят в лагере необходимые мероприятия. Проверку начало и региональное управление СКР.