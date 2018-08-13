Москва, 13 августа, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В России рожь постепенно становится нишевой культурой. В 2018 года площади под посевы этого злака сократились до минимума со времен СССР. Так, если в 1990 году этой культурой было засеяно почти 8 млн га, то к 2000 году площади сократились более чем в два раза — до 3,5 га, а уже в 2010 году составили всего 1,8 млн га.

Григорий Мясоедов. Дорога во ржи. 1881

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В 2018 году этот показатель урезали ещё вдвое — до 990 тысяч гектаров. При этом, как заявил руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов, слова которого цитирует «Российская газета», в этом году урожай ржи пострадает ещё и от непогоды в Поволжье и Сибири. По словам Суханова, несмотря на снижение спроса на рожь, полностью этот злак в России не исчезнет. Собранные в этом году 3 млн тонн полностью покроют внутренний спрос.

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Цены на пшеницу закипают от жары. Но не везде

Эксперты отмечают, что сокращение посевов ржи объясняется ограниченностью экспортного потенциала, потому что рожь пользуется спросом только в России и странах бывшего СССР. Её посевы также сокращаются в пользу пшеницы, которую используют для производства белого хлеба. Она также выгоднее и для производства этилового спирта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году впервые за 15 лет вся посевная площадь в России превысила планку в 80 млн га. В 2018 году она должна составить 80,4 млн га. По словам министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, ожидается, что яровые культуры будут засеяны на площади 53,4 млн га, увеличатся площади посевов под сою, рапс, лён, ячмень и кормовые культуры.