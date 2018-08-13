Москва, 13 августа, 2018, 10:43 — ИА Регнум. 16 августа в Музее Москвы открывается выставка «Находки моей улицы». Оригинальность этой экспозиции в том, что на ней представлена не тщательно выверенная коллекция, а просто находки последнего времени в центре столицы. Причем, в залах музея лишь недавние экспонаты — труд археологов 2018 года, то есть собранные за последние полгода. Необходимо отметить, что выставка такого же формата, но 2017 года — «Тайны московских подземелий», была признана лучшей в номинации «Городские выставки» на престижном июльском Moscow Urban Forum.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

100 артефактов повседневной жизни москвичей от эпохи Средневековья до конца XIX века найдены, прежде всего, в старинной части Москвы, например, в широко известных районах Зарядья и Кадашей. Здесь можно увидеть предметы из металлы, керамики, кожи, в том числе и быстро ставшую знаменитой пищаль, найденную на Красной площади. А всего, по утверждению руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, с начала 2018 года в столице найдено более 5 тысяч уникальных предметов.

Открытие выставки приурочено ко Дню археолога — 15 августа.