Красногорск, 13 августа, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске пострадавшие от действий застройщика Urban Group дольщики провели митинг, в ходе которого потребовали от региональных властей возобновить строительство домов и завершить его в сроки, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Кроме того, по данным радиостанции, несколько сотен собравшихся граждан потребовали обнародовать результаты аудита компании-застройщика, а также на сайте областного правительства опубликовать детализированную дорожную карту по каждому объекту.

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Напомним, 1 июня 2018 года было принято решение о санации Urban Group. 9 июля строительная компания Urban Group была признана банкротом. Достройкой объектов Urban Group займется Фонд защиты прав дольщиков. Добавим, убыток Фонда защиты прав дольщиков, созданного для достройки жилья за строительными компаниями-банкротами, за период с 15 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года составил 493 млн рублей.

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