Премьер Словакии раскрыл причину высылки российских дипломатов
Братислава, 11 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. Высылка российских дипломатов из Словакии связана с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович.
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Он также добавил, что Россия является бизнес-партнером Словакии, а «русские — наши славянские братья», однако «бывают моменты, когда надо провести ограничительную черту и для друзей».
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Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа словацкие власти решили выдворить троих сотрудников посольства РФ в Братиславе в связи с подозрением в работе на спецслужбы. В Вашингтоне приветствовали действия Словакии, которая «защищала свою независимость от иностранных злоумышленников».
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты могут быть причастны к решению властей Словакии о высылке российских дипломатов. Он обратил внимание на то, что руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус дала позитивную оценку действиям словацких властей, хотя, по словам Лаврова, никто больше из иностранных представителей в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Это наводит на определённые выводы.