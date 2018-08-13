Анкара, 13 августа, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак посетит 13 августа Турцию, чтобы принять участие в десятой ежегодной конференции послов в этой стране. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

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В Анкере словацкий дипломат представит заявление о состоянии многосторонности и обсудит приоритеты своего мандата в ООН, включая процессы реформирования международной организации, рассказал его пресс-секретарь. Также Лайчак встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого министерства иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

На ежегодную встречу послов приглашен министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также его коллега их Судана Аль-Дириди Мохамед Ахмед. Лавров и Чавушоглу должны обсудить процесс строительства первой турецкой атомной электростанции «Аккуйю» и газопровода «Турецкий поток».