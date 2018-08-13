Благовещенск, 13 августа, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — объективная необходимость. Пенсионная реформа нужна, но есть очень важный момент — необходимо, чтобы правительство РФ обязательно сделало всё, чтобы увеличивались рабочие места, потому что при увеличении количество работающих граждан может получиться дефицит рабочих мест, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ассоциации пожилых людей Благовещенска (Амурская область) Сергей Утенбергенов.

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Второй момент — обязательно должны быть гарантии, чтобы работодатель не имел права уволить работника предпенсионного возраста, должна быть социальная защита людей преклонного возраста.

«К повышению пенсионного возраста надо подойти очень взвешенно. Эта мера нестандартная, но, судя по соотношению численности работающего населения и пенсионеров, принимать меры надо. Могут быть и другие предложения, например, частные пенсии — в любом предложении есть разумное зерно, есть другая сторона восприятия. Повышение пенсионного возраста — вопрос очень острый, здесь нужно подходить очень внимательно и осторожно. Жить в стране и не доверять власти нельзя, но власть должна слышать мнение людей», — высказал свою точку зрения Утенбергенов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Государственной думе РФ состоятся большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»