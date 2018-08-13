Джакарта, 13 августа, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок достигло 436 человек, сообщает 13 августа Associated Press.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Последствия стихии

Большинство людей погибло из-за обрушения зданий. Экономический ущерб оценивается в $342 млн.

Напомним, 5 августа на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясения магнитудой 7, в результате действия стихии пострадали около 350 тыс. человек, вынужденных покинуть свои дома.