Иркутск, 13 августа, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Любители дайвинга создали в Иркутске экологическую общественную организацию «Глубина ответственности» и намерены вручную очищать дно Байкала от брошенных рыболовных сетей и мусора. Об этом говорится на официальной странице сообщества в Facebook.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дайверы

Дайверы утверждают, что сетями покрыта значительная часть дна прибрежной мелководной зоны озера с юга на север и с запада на восток.

«Пока сеть, закатавшись, не упадёт на дно, она «работает» — в неё попадают нерпы и водоплавающие птицы, рыбы, гаммарусы и другие обитатели мелководий», — поясняют активисты организации.

По их словам, для борьбы с сетями на траление дна озера выделяются немалые средства из бюджета, однако в силу того, что рельеф дна Байкала очень неоднородный, траления лишь осложняют ситуацию, зачастую травмируя и без того «больное» дно озера.

«Очистка акватории тралами эффективна для сбора заброшенных сетей на ровных однородных песчаных площадках, но Байкал изобилует подводными каньонами, громадными глыбами, свалами — именно на таком рельефе, как правило, скапливаются многочисленные брошенные сети. Поэтому только траление дна озера — это далеко не выход из сложившейся ситуации», — отмечают в организации «Глубина ответственности».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в начале лета 2018 года вид мелководной зоны озера Байкал шокировал руководителя группы водолазных исследований и подводного мониторинга ЛИН СО РАН Игоря Ханаева. Он обнаружил, что в Лиственничном заливе, напротив посёлка Листвянка, мелководье покрыто зелёной вязкой субстанцией: речь идёт о необычно раннем цветении нитчатых водорослей и цианобактерий.