Лондон, 13 августа, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 11 мест в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте организации.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов занимает 27-ю строчку мирового рейтинга, этот показатель является на сегодняшний день лучшим среди российских теннисистов. Андрей Рублёв располагается на 37-й строчке, Даниил Медведев — на 56-й, Евгений Донской — 84-й.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль. Вторая позиция — у швейцарца Роджера Федерера. На третью строчку переместился аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.

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