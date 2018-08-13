Москва, 13 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Заявление главы Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктора Мироненко о том, что Россия является «младшим братом Украины», не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Центра по истории Древней Руси Института российской истории Владимир Кучкин газете «Взгляд».

Виктор Васнецов. Монастырь в Московской Руси. 1908

По его словам, заявивший об ответственности Украины за действия России человек плохо знает историю.

«(Мироненко) явно хочет доказать, что украинцы будто бы существовали с древних времен… — отметил Кучкин. — Он хочет доказать, что украинцы также влияли на рост и могущество русских князей».

Кучкин напомнил, что украинцев в IX веке не было, а все народы назывались русами. По его словам, развивающийся сейчас украинский национализм был еще в Малороссии в 90-е годы XIX века.