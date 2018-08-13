Москва, 13 августа, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил проект поправок к закону об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), в котором предложил Министерству финансов РФ ограничить срок обращения за выплатами до пяти дней, сообщают 13 августа «Ведомости».

(сс) stevepb Время — деньги

В настоящее время закон об ОСАГО ограничивает срок обращения в страховую компанию только в одном случае — в течение пяти дней необходимо сообщить о дорожно-транспортном происшествии, в случае оформления без участия сотрудников полиции. Однако такой вариант не устраивает большинство автолюбителей, поскольку он требует соблюдения многих условий. Так, в 2017 году им воспользовались только 33% водителей.

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По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, пятидневный срок ограничит возможности для мошенников, поскольку данная норма позволит избежать случаев, когда убыток заявлялся через год-полтора. Спустя такое время страховым компаниям сложно разобраться в обстоятельствах аварии, а задержка выплаты по ней влечет наложение штрафа.

Напомним, ранее сообщалось, что разосланные для согласования заинтересованным ведомствам поправки Минфина РФ в закон об ОСАГО вводят зависимость цены от стиля вождения, например, от скорости движения, частоты и длительности использования автомобиля.

Кроме того, изменения в условия выдачи полиса ОСАГО подготовил и Центробанк. Как сообщалось в СМИ, регулятор предлагал создать реестр агентов по реализации страховых полисов, чтобы каждый агент для получения права на выдачу полиса должен был пройти аттестацию.

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