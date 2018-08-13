Киев, 13 августа, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Писательницу Светлану Алексиевич внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» «русские провокаторы», заявил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, сообщают 13 августа украинские «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Алексиевич

По его словам, «какой-то провокатор, 100% русский» написал на форуме «Миротворца», что нобелевский лауреат Алексиевич разжигает межнациональную рознь на Украине. Муждабаев подчеркнул, что ни один сотрудник сайта не имеет отношения к данной записи.

«Вести» отмечают, что запись об Алексиевич была сделана не на форуме, а в базе данных «Миротворца», доступ к которой имеют только сотрудники сайта.

Напомним, ранее Алексиевич, выступавшая с откровенно русофобскими идеями, не стала выступать в Одессе, так как писательницу добавили в черный список «Миротворца». Позже запись была удалена.