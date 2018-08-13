Вашингтон, 13 августа, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Китайский турист в Кении подвергся нападению бегемота при попытке с близкого расстояния сфотографировать животное, передаёт 13 августа телеканал CNN.

Бегемот

Отмечается, что инцидент с 65-летним китайским туристом произошёл в минувшие выходные на озере Найваша к северо-западу от кенийской столицы Найроби.

По данным Службы охраны дикой природы Кении, животное набросилось на пожилого туриста с приятелем в тот момент, когда те пытались сфотографировать опасного зверя в естественной среде его обитания. В результате нападения мужчина по фамилии Чжан погиб, а его знакомый отделался ушибами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа отдыхавший на курорте Красного моря в Египте гражданин Чехии погиб в результате первого с 2015 года нападения акул. Инцидент произошел в курортном городе Марса-эль-Алам.

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