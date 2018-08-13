Анкара, 13 августа, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Турецкие власти не собираются изымать вклады населения или проводить насильственный обмен иностранной валюты на турецкую лиру, заявил утром 13 августа министр финансов Берат Албайрак, сообщает турецкое агентство Anadolu.

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«Деньги на счетах не будут изыматься. Иностранные валюты на банковских счетах не будут конвертироваться в турецкую лиру», — подчеркнул чиновник.

«Тем не менее этой лжи будет давать отпор до конца в юридической сфере», — отметил Албайрак.

Ранее произошло значительное падение стоимости турецкой лиры, которая теперь достигла показателя 6,47 лиры за один доллар США. Сам Албайрак назвал это развитие событий четкой атакой, начатой крупнейшим игроком финансовой системы. По его словам, Анкара подготовила план преодоления сложившейся ситуации.

«Мы примем необходимые меры в кратчайшие сроки вместе с нашими банками и управлением по регуляции и надзором за банковской системой», — добавил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил об удвоении ввозных пошлин на сталь и алюминий до 50 и 20% соответственно. Этот шаг Вашингтона привел к дальнейшему падению стоимости турецкой валюты.