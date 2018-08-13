Эдинбург, Великобритания, 13 августа, 2018, 09:31 — ИА Регнум. На чемпионате Европы по водным видам спорта сборная России выиграла общекомандный зачёт по прыжкам в воду. Из 13 разыгранных золотых медалей российские спортсмены завоевали пять наград.

(сс) WIL Прыжок

Золотыми медалистами стали Александр Бондарь (вышка), Мария Полякова (трамплин, 1 м), Александр Бондарь и Виктор Минибаев (синхронные прыжки с вышки), Евгений Кузнецов и Илья Захаров (синхронные прыжки с 3-метрового трамплина), Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина (микст с вышки).

Всего сборная России завоевала 12 медалей, из которых пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Второе место заняла сборная Великобритании, в активе которой 10 наград. Замкнула тройку команда Германии, завоевавшая восемь медалей.

Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл в Глазго и Эдинбурге с 2 по 12 августа.

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