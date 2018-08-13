Вашингтон, 13 августа, 2018, 09:23 — ИА Регнум. С целью выхода из-под действия американских санкций компания En+ представила в минфин США план по снижению в компании доли ее совладельца Олега Дерипаски ниже 45%. Для этого часть акций бизнесмен должен будет передать банку ВТБ, сообщает Financial Times.

(сс) Dzinko Олег Дерипаска

Отмечается, что в настоящее время миллиардер через компанию En+, в которой ему принадлежит 66%, контролирует 48,13% акций концерна «Русал». В настоящее время, по сведениям издания, новый план ещё не получил одобрения администрации Соединённых Штатов.

Читайте также: Дерипаска считает условия американского минфина слишком жесткими

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 9 августа на Гонконгской фондовой бирже акции российской компании по производству алюминия «Русал» подешевели на 3,7% — до 2,19 гонконгского доллара, ранее в ходе торгов их стоимость снижалась на 4,4% — до 2,15 гонконгского доллара. Следует отметить, что стоимость акций компании падает из-за сообщений о возможной остановке в сентябре 2018 года части производственных мощностей компании.

Читайте также: Акции «Русала» дешевеют на Гонконгской бирже из-за санкций США