Махачкала, 13 августа, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Ливневые дожди, прошедшие 11 августа в Дагестане, вызвали резкий подъем уровня воды в реке Самур. В трех районах республики — Рутульском, Докузпаринском, Ахтынском — разрушены несколько дорог, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сель

В Рутульском районе подмыта автодорога районного значения Лучек — Джиных, проходящая вдоль русла реки Самур. Остались отрезанными от мира 11 населенных пунктов, в том числе Кальял, Джиных, Оттал, Мухах, Корш, Мишлеш, Муслах, Сюгют, Цахур, Микик, Хиях. В селениях также отсутствует электроснабжение.

Сход селей и размыв дорог произошел в населенных пунктах Фий, Хнов, Гдым в Ахтынском районе. Подмыв и разрушение полотна дороги произошли и на 47-м километре автодороги Усухчай — Ахты — Рутул в Рутульском районе. Движение транспорта на участке между населенными пунктами Усухчай и Каракюре прекращено. В настоящее время ведется расчистка автодорог от селевых масс и восстановление дорожного полотна.

В МЧС предупредили жителей, что резко поднялся уровень воды в реке Терек. В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Бабаюртовском и Кизлярском районах. Возможно подтопление низменных и прибрежных территорий. В связи с этими угрозами спасатели призвали местных жителей сохранять спокойствие, не создавать панику и быть бдительными.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа на Бежтинском участке в Дагестане в результате схода селей была перекрыта дорога местного значения Бежта — Тлярата. В Цумадинском районе без газа остались жители шести сел из-за прошедшего камнепада.