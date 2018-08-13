Оттава, 13 августа, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не перестает утверждать, что блок НАТО «действует в интересах мира, безопасности и стабильности на всем Евроатлантическом пространстве в соответствии с целями и принципами Устава ООН». Именно такие цели объявляются на саммитах и встречах министров иностранных дел и обороны НАТО. В действительности же эти принципы на практике применяются не всегда, пишет Габриэлла Лима в статье для канадского портала Mondialisation.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Так, альянс регулярно обвиняют в преступлениях и нарушениях законов и обычаев ведения войны. Только за последний месяц несколько иностранных учреждений и глав государств осудили агрессивные действия со стороны США и их союзников.

В частности, сирийское информационное агентство SANA сообщило 13 июля, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла бомбовые удары по домам мирных жителей в пригороде Абу-Камаля в провинции Дейр-эз-Зора, в результате чего погибли более 30 человек, еще несколько десятков получили ранения. И это всего лишь один из подобных эпизодов. Кроме того, присутствие США в арабской республики с самого начала было незаконным, о чем не раз говорил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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В совершении преступлений против человечности обвинили НАТО и в Ливии, в том числе в использовании снарядов на основе обедненного урана во время военной интервенции в 2011 году.

В свою очередь, осудил «вмешательство» Вашингтона в дела страны и президент Никарагуа Даниэль Ортега. По его словам, Белый дом не отказался от попыток свергнуть местное правительство. Обвиняет НАТО в подготовке военного вмешательства в Венесуэлу и глава Боливии Эво Моралес. И Вашингтон пытается установить свое влияние повсюду, не ограничиваясь Ближним Востоком или Латинской Америкой. Например, как заявили в МИД КНДР, Белый дом продолжает дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, несмотря на их «добрые намерения».

Необходимо отметить, что главным инициатором военных операций часто становятся именно США. Благодаря тому что они являются одним из основателей военного блока и его движущей силой, у США на руководящих постах в большинстве комитетов НАТО имеются представители.

При этом обвинения против североатлантического блока не новы. Достаточно вспомнить, ужасные бомбардировки Сербии в 1999 году, пытки и истязания заключенных в Афганистане в 2001 году или применение белого фосфора, что противоречит нормам ООН, в Ираке в 2003 году. Эти факты вовсе не согласуются с положением НАТО о приверженности блока использованию демократических механизмов в рамках закона.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил о том, что приблизительно 30 военнослужащих Украины проходят подготовку на снайперов под руководством инструкторов НАТО. Подготовка проходится на базе ВСУ в Мариуполе.