Чита, 13 августа, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Любопытную статистику обнародовал Забайкалкрайстат о росте среднемесячной заработной платы: в июне 2018 года она составила 42 567,2 рубля, что на 12,2% больше в сравнении с июнем 2017 года.

Деньги в кошельке

«Реальный размер заработной платы в июне 2018 года по отношению к июню 2017 года составил 109,4%, к маю 2018 года — 107%», — пояснили статистики.

Напомним, в первом полугодии 2018 года средняя зарплата жителя России тоже составила 42,5 тыс. рублей. Но в соседней Иркутской области она превышает уже 31 тысячу рублей. Поэтому более красноречиво о состоянии социально-экономического положения региона свидетельствуют данные о миграционной убыли населения.

По оперативным данным статистиков, в январе-июне 2018 года за счёт миграционного оттока численность населения Забайкальского края сократилась на 2525 человек. Причём, на 2494 человека население края сократилось за счёт межрегиональной миграции.

В поисках лучшей жизни забайкальцы едут, в основном, в Бурятию (16,5%), Иркутскую область (11,1%), Новосибирскую область и Краснодарский край (по 5,6%), Санкт-Петербург (5,1%), Москву (4,4%) и Московскую область (4,2%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе-октябре 2017 года за счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 6384 человека. Причём за счёт межрегиональной миграции население края сократилось на 6074 человека (в январе-октябре 2016 год — на 5235 человека).