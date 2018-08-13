Юргамыш, Курганская область, 13 августа, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Следователи Зауралья проверяют информации о насилии, которое полицейский применил к несовершеннолетнему. В местных СМИ появились сообщения, что при задержании 17-летнего молодого человека страж порядка несколько раз ударил нарушителя по голове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

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Отмечается, что 10 августа 2018 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в начале августа 2018 года при задержании несовершеннолетнего жителя посёлка Юргамыш Курганской области, управлявшего автомобилем без водительских прав, сотрудник полиции применил к нему физическую силу. а именно несколько раз ударил ногой по голове.

По данному факту следственными органами СКР по Курганской области организовано проведение доследственной проверки. Затем будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе УМВД по Курганской области пояснили, что по данному факту врио начальника УМВД России по Курганской области назначил проведение служебной проверки. «В случае установления вины сотрудники будут уволены из органоввнутренних дел по дискредитирующим основаниям», — добавили в пресс-службе.