Якутск, 13 августа, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Житель Якутии Владимир Аммосов продаёт по объявлению шапку из шерсти мамонта. Цена уникального головного убора — $10 тыс или 670 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

The Siberian Times Шапка из шерсти мамонта

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The Siberian Times опубликовало фото сертификата, в котором говорится, что шапка сделана из настоящей шерсти шерстистого мамонта. Документ подписан заведующим музеем мамонта Северо-Восточного федерального университета Семёном Григорьевым.

По словам Владимира Аммосова, его друг собрал целый пакет мамонтовой шерсти и продал ему, потому что нужны были деньги.

«В Якутии мы делаем традиционные круглые шляпы из конского волоса, так почему бы не попытаться использовать шерсть мамонта и создать что-то действительно уникальное? И я нашел специалиста, который смог связать мне шапку», — отметил Владимир Аммосов.

«Это была самая причудливая шляпа, которую я когда-либо носил. Она совершенно без запаха, но, в отличие от, скажем, зубров, у шерстистого мамонта были очень грубые волосы. Было такое чувство, что мне сделали массаж головы», — сказал Семён Григорьев.

По его словам, шапка из шерсти мамонта помогает при артериальном давлении и снимает головные боли.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на острове Котельный в Якутии найдены останки взрослого мамонта небольшого размера. По предварительным оценкам, у животного полностью сохранилась задняя часть.

«Туша принадлежит взрослому мамонту небольшого размера. Такие нам пока не попадались», — отмечал руководитель отдела мамонтовой фауны республиканской Академии наук Альберт Протопопов.