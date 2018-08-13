Париж, 13 августа, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Франция осуждает авиаудар 9 августа по автобусу в провинции Саада, на севере Йемена, что привело к многочисленным жертвам и раненым, включая детей, сообщает МИД Франции.

manhhai Авиаудар

Франция поддерживает призыв Генерального секретаря ООН провести расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии.

МИД Франции призывает все стороны строго соблюдать международное гуманитарное право.

«Необходимо срочно прекратить конфликт в Йемене», — говорится в заявлении МИДа Франции. В этой связи МИД полностью поддерживает готовность специального посланника Генерального секретаря ООН в Йемене объединить стороны для дальнейших переговоров в Женеве 6 сентября 2018 года, чтобы заложить основу для выработки политического решения. Франция призывает все стороны к сотрудничеству в этом процессе.

Напомним, 9 августа коалиция во главе с Саудовской Аравией, нанося авиаудар по хуситам в Йемене, попала в автобус с детьми. Число погибших выросло до 50 человек.