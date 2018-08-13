Рязань, 13 августа, 2018, 10:47 — ИА Регнум. В Рязани 13 августа начал свою работу Первый Международный форум древних городов. Он собрал представителей более 40 больших и малых населенных пунктов мира, которые были основаны более 500 лет назад.

А.И Свечин. Михайлов. Вид города Владимира от Москвы с приезда к северо-западу. 1764

Россию представляют на форуме Тверь, Владимир, Москва, Ярославль, Тула, Кострома, Калуга, Курск, Брянск, Великий Новгород, Калининград, Керчь, Вологда, Дербент, Казань, Нижний Новгород, Псков и Смоленск. Также приехали делегации из старинных мест Италии, Германии, Франции, Испании, Болгарии, Белоруссии, Абхазии, Турции, Греции, Индии, Китая, Вьетнама и Японии. В течение недели главы администраций, градостроители, историки, архитекторы, реставраторы будут делиться опытом превращения древних городов в туристические центры, рассказывать о проблемах сохранения культурного и исторического наследия, представлять планы современного развития исторических поселений.

Кроме обширной деловой программы, в которой примут участие 500 специалистов, предусмотрена и насыщенная культурная часть форума. Гости смогут познакомиться с коллекциями народных костюмов, попробовать блюда национальных кухонь, увидеть театральные и музыкальные постановки.