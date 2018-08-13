Шанхай, Китай, 13 августа, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Непогода в Китае вмешалась в работу международного аэропорта Шанхая. Согласно данным воздушной гавани, из-за тайфуна «Яга» было отменено 166 рейсов.

NASA Тайфун

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Четырнадцатый за год: Тайфун «Яги» обрушился на восточное побережье Китая

Так, был отменён рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» Шанхай — Санья и рейс Шанхай — Далянь. Некоторые рейсы были задержаны на вылет в среднем от двух до четырех часов. В частности, с опозданием вылетели два рейса в Москву и один в Харбин. При этом аэропорт принял 495 рейсов, вылетели 489 самолетов.

Добавим, что разрушительный тайфун «Яги» обрушился на восточное побережье Китая 12 августа. Из-за ливней и сильного ветра, порывы которого достигают 100 километров в час, в стране объявлен «жёлтый» уровень опасности. Почти 200 тысяч человек эвакуированы в безопасные районы.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе более полутора десятков рейсов были отменены в аэропортах Японии. Из-за приближения тайфуна «Шаньшань» аэропорт не выпустил и не принял свыше 160 самолётов. Из-за непогоды железнодорожные компании приостановили движение по линиям в Тибе, Токио, Канагаве, Сидзуоке и Сайтаме.