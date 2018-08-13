Красноярск, 13 августа, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжается формирование первых классов, запись детей в школы продлится до конца августа 2018 года. Ожидается, что школы края примут более 38 тысяч первоклассников.

А.И. Кречетов. Первое сентября

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 августа, в краевом министерстве образования, число первоклассников за последние годы в регионе растёт. В 2016 учебном году было сформировано более двух тысяч первых классов, за парты впервые сели 37 192 ребёнка. В 2017 году в 2511 первых классах обучались 37 913 детей. В этом году учёбу должны начать 38 022 первоклассника в более 2,5 тыс. классов. На сегодняшний день в школы записаны более 90% детей.

«Если кто-то из родителей ещё не записал ребёнка в школу, то он может это сделать до конца августа, но желательно не затягивать с подачей заявления», — прокомментировала начальник отдела образования министерства образования края Татьяна Гридасова.

Она заверила, что ни один ребёнок не останется без места в школе. Если даже образовательное учреждение окажется переполненным, то будущему первокласснику подберут другую, которая находится вблизи от его места проживания.

Добавим, по информации регионального минобразования, в некоторых муниципалитетах в этом году в первый класс придёт всего один ребенок. Но чиновники обещают, что для таких детей также будет организован полноценный учебный процесс.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, формирование первых классов в Красноярском крае началось с 1 февраля 2018 года. В Красноярске в сентябре за парты должны сесть около 110 тысяч детей, в том числе около 14 тысяч первоклассников. В 115 красноярских школах сформируют более 500 первых классов.

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Приём заявлений от родителей, желающих записать своего ребёнка в школу не по прописке, начался с 1 июля.