Чита, 13 августа, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Несмотря на то, что уровень рек Читинка и Ингода в пределах Читы стабильно снижается, а озвученный ранее прогноз о сильном ливне не сбылся, многие проблемы с наводнением, накрывшим Забайкалье месяц назад, до сих пор не решены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

И. Имре. Наводнение

По данным читинской мэрии, к одним из самых проблемных относятся дачные кооперативы в Антипихе и на Каштаке: на сегодняшний день общее количество подтопленных там участков сократилось до 663. Поэтому откачка воды по-прежнему остаётся одной из первоочередных мер, равно как и восстановление дорог на ул. Фадеева, Космонавтов, Весенней.

По этому поводу в читинской мэрии отметили, что за выходные дни была откачана вода с центральной дороги микрорайона Южный. После необходимой просушки в ближайшее время там начнутся работы по восстановлению проезжей части.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. Вышедшие из берегов реки подтопили сотни домов и приусадебных участков. От большой воды пострадали более 10 тысяч человек. В регионе действует режим ЧС.