Тайбэй, 13 августа, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Число жертв пожара, вспыхнувшего в одной из больниц тайваньской столицы Тайбэй, достигло девяти человек, 15 человек получили ранения, сообщает 13 августа Reuters.

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Инцидент был взят под контроль правительством стран, в настоящее время происходит выяснение причин трагедии. В настоящее время пожар полностью потушен.

Отметим, что пожар в тайбэйском госпитале разгорелся в 04:36 по местному времени 13 августа. Нейтрализовать пламя удалось примерно через час с участием 76 пожарных машин и 208 спасателей.