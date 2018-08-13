Екатеринбург, 13 августа, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге очередной предвыборный скандал. Неизвестные разбили окна машины одного из кандидатов в депутаты гордумы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

О произошедшем он сам заявил в соцсетях. По его словам, всё случилось поздно вечером 12 августа. А перед этим двое граждан пытались попасть в его квартиру.

Кандидат обратился в полицию и дал показания. В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, выборы в гордуму пройдут 9 сентября. И за последние недели несколько человек так или иначе оказались пострадавшими в результате действий неизвестных лиц. Так, было совершено нападение на начальника штаба одного из кандидатов. У него похитили бумаги. Также был случай уничтожения машины.