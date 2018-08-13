Анкара, 13 августа, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Новое обострение отношений между Вашингтоном и Анкарой негативно скажется не только на турецкой республике, но и на США, сыграв на руку противникам этих союзников по НАТО, прежде всего — России, пишет Кришнадев Каламур в статье для американского издания The Atlantic.

Встреча Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана в Нью-Йорке. 2017

Очередное похолодание в отношениях двух стран выразилось в повышении президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на турецкие сталь и алюминий до 50% и 20%.

«Я только что санкционировал удвоение пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции, а их валюта, турецкая лира, начала быстро падать по отношению к нашему очень сильному доллару!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

«Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, а на сталь — 50%. Наши отношения с Турцией пока не хороши», — добавил президент США.

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Такое развитие событий, отмечает эксперт в области трансатлантических отношений при Немецком фонде Маршалла Озгюр Унлюхисарчикли, «очень негативно для отношений Турции и США в краткосрочной, среднесрочной и даже долгосрочной перспективах». По его словам, в краткосрочной перспективе основной удар придется по экономике турецкой республики, в среднесрочной страна столкнется с вызовами в области безопасности, которые определят ее предпочтения.

«Но по-настоящему значительным воздействие будет в долгосрочной перспективе», — подчеркнул эксперт.

«Я считаю, что из-за всего этого Турция может встать на путь дистанцирования от Запада. Это может быть нежелательным ни для США, ни для Турции на данный момент», — отметил Унлюхисарчикли, указывая на то, что процесс может зайти в порочный круг.

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Отношения между Вашингтоном и Анкарой обострялись с момента неудавшейся попытки государственного переворота, реакцию на который бывшего главы Белого дома Барака Обамы турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посчитал недостаточной. Анкара стала требовать от своего союзника по НАТО экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в американском штате Пенсильвания. Эти требования не увенчались успехом.

Вопросы региональной повестки дня также являются причиной обострения отношений двух союзников по североатлантическому блоку. В частности, Турция крайне критически была настроена по отношению к подходу администрации Обамы к сирийскому конфликту. Эрдоган активно поддерживал группировки, противостоящие официальному Дамаску, тогда как Обама не желал поставлять им оружие. Были противоречия между Вашингтоном и Анкарой и по вопросу палестино-израильского конфликта.

Эти проблемы лишь обострились после прихода администрации Трампа, несмотря на данные ей сначала обещания добиться сближения. Наконец, самым последним камнем преткновения стал спор из-за американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции после попытки государственного переворота по обвинению в шпионаже. Власти США неоднократно требовали его освобождения, но Анкара отказывается идти Вашингтону навстречу.

«Происходящее не в интересах Турции. Оно не в интересах США и НАТО. Я уверен, что оно в интересах противников НАТО, прежде всего — России и их приспешников в наших странах», — заметил эксперт, подчеркнув, что многие в «пророссийских» и «антиамериканских» кругах Турции празднуют произошедшее.

«Я уверен, то же самое происходит и в США. Мы не должны делать так, чтобы радовались наши враги», — добавил он.

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Напомним, ранее президент Турция Эрдоган назвал бесперспективными попытки оказать экономическое давление на Турцию, в частности, посредством дестабилизации финансовой системы страны. Они, по словам турецкого лидера, обречены на провал.