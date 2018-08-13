Якутск, 13 августа, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста экономически целесообразно и нужно, но при этом очень важно людям, у которых разрушены планы по выходу на пенсию, сбит алгоритм, надо дать время для того, чтобы, прийти в чувство, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель автономного учреждения дополнительного образования «Бизнес-школа» Республика Саха (Якутия), заместитель председателя Общественной палаты Республика Саха (Якутия), член лиги «Женщины — ученые Якутии» Наталья Харенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Для тех людей, которым продлевается пенсионный возраст, хотелось бы, чтобы пенсионная реформа была проведена с отсрочкой в несколько лет. Этот нужно, во-первых, чтобы люди скорректировали свои планы, а, во-вторых, рынок труда пока не готов принять большое количество трудоспособных граждан, может повыситься безработица.

«Кроме того, следует сделать более гибкий график перехода, сделать шаг продления возраста не два года, как предлагается, а полгода, тогда для людей это будет менее болезненно. Но в целом пенсионную реформу поддерживаю, потому что количество работающих и количество пенсионеров сравнялось. По-другому никак быть не может», — высказала свое мнение Харенко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»