Тюмень, 13 августа, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Тюменской области обнародовала сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в губернаторы Тюменской области и расходовании этих средств. Данные на конец июля 2018 года предоставлены филиалами ПАО «Сбербанк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, на пост главы Тюменской области претендуют врио губернатора региона Александр Моор, который выдвинут от партии «Единая Россия». И депутаты регионального парламента Иван Левченко — от КПРФ, Артём Зайцев — от ЛДПР, и Владимир Пискайкин — от «Справедливой России». Все они зарегистрированы 3 августа 2018 года и получили соответствующие кандидатские удостоверения.

В целом все кандидаты на губернаторский пост сформировали фонд в 8,9 млн рублей, большая часть из которого в размере семи миллионов рублей — это фонд кандидата от партии парламентского большинства врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

В целом все кандидаты на губернаторский пост сформировали фонд в 8,9 млн рублей, большая часть из которого в размере семи миллионов рублей — это фонд кандидата от партии парламентского большинства врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

Артём Зайцев на втором месте по размерам избирательного фонда — 1,05 млн рублей. Из них потрачено 3,5 тыс. рублей.

Владимир Пискайкин из 500 тыс. рублей своего избирательного фонда израсходовал практически всё и даже больше. В общей строке его расходов числится 684 тыс. рублей, из них на агитационные материалы затрачено 424,7 тыс. рублей.

Самый маленький по размерам фонд у представителя КПРФ Ивана Левченко, который из 350 тыс. 390 рублей за агитацию отдал уже больше половины — 176 тыс. 550 рублей.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области пройдут по мажоритарной системе в единый день голосования 2018 года.