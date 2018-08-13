Пекин, 13 августа, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Известная китайская торговая площадка AliExpress начала массово блокировать аккаунты пользователей из России за попытки обмануть продавцов через открытые споры, сообщает Akket.

(сс) CWitte Сети

В настоящее время любой покупатель может открыть спор, если обнаружил у товара какой-либо брак, либо товар вообще не пришел. В итоге покупатель может вернуть деньги за приобретенный товар.

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Однако, по данным портала, в интернете стали появляться видео, в которых даются инструкции, как обмануть продавцов и получить товар бесплатно. В связи с этим AliExpress начал блокировать подозрительные аккаунты. Блокировке подвергаются пользователи с большим количеством открытых споров. Кроме того, некоторые учетные записи заносятся в черные списки.

Напомним, по словам руководителя кластера e-commerce в Российской ассоциации электронных коммуникаций Ивана Кургузова, оборот и доля AliExpress на российском рынке стабильно растёт. По некоторым прогнозам, к концу 2018 года около 30% от общего числа доставок будет приходиться на эту компанию.

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