Якутск, 13 августа, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В Якутии, где в течение месяца бушевали лесные пожары, специалисты Роспотребнадзора проводят мероприятия по контролю за качеством атмосферного воздуха на наличие продуктов горения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 13 августа, всего в населённых пунктах, граничащих с лесными пожарами, было отобрано более 450 проб атмосферного воздуха.

В респираторе

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«По результатам проведенных лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов в исследованных пробах не установлено», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, по состоянию на 13 августа на территории Республики Саха действует 33 природных пожара, за сутки ликвидирован один очаг. Особый противопожарный режим введён в шести муниципальных образованиях: Нюрбинском, Сунтарском, Олекминском, Кобяйском, Намском районах и городе Якутске.

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«За сутки в связи с отсутствием задымления замеры атмосферного воздуха не проводились. Задымление в населенных пунктах республики отсутствует», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Якутии начали бушевать в середине лета. 6 июля из-за этого был объявлен режим ЧС регионального характера. С 7 августа, в связи с локализацией лесных пожаров, отменой режимов чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в Верхневилюйском, Вилюйском и Намском районах, снижением до I и II класса пожарной опасности на территории Якутии, особый режим согласно указу врио главы республики был отменён.