Абу-Даби, 13 августа, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Согласно исследованию, проведенному правозащитными организациями, в тюрьмах ОАЭ на территории Йемена происходят многочисленные случаи жестокого обращения с заключенными, сообщает 13 августа Al Jazeera.

Колючая проволока

В тюрьмах ОАЭ пребывают в основном повстанцы хуситы, сражающиеся против арабской коалиции, осуществляющей агрессию в стране. Насилие в отношении заключенных содержит пытки и издевательства как физического, так и морального свойства.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ, что привело к эскалации насилия.