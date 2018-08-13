Москва, 13 августа, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Эксперты назвали пять самых медленных автомобилей среди тех, что представлены сегодня на мировом авторынке. Первую строчку необычного рейтинга заняла малоизвестная российским автолюбителям модель Peel P50. Об этом 13 августа сообщил портал «Автоновости дня».

Автомобиль Peel P50

Автомобиль P50, возглавивший рейтинг, оборудован двигателем мощностью 4,2 л. с. Он может разогнаться до скорости 45 км/ч. Второе место заняло авто Aixam A.721, максимальная скорость которого также ограничена 45 км/ч. Третье место в списке занял электромобиль Renault Twizy (45 км/ч), четвёртое — электрокар Mia (до 100 км/ч он разгоняется за 30 сек). На последнем месте рейтинга расположился индийский Tata Nano.

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных в мире ситкаров. На первом месте оказался индийский автомобиль Maruti Alto. В топ-5 также вошли Fiat 500, Ford Ka, Fiat Panda и Hyundai Grand i10.