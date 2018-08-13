Луганск, 13 августа, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Четыре раза украинские каратели обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 12 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли Лозовое, Фрунзе и Калиновку из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Сутками ранее украинские войска обстреляли из минометов и БМП пгт Донецкий.

Напомним, Украина и Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) подписали дважды Минские соглашения. Договоренности игнорируются киевской хунтой, причем на это закрывают глаза западные «партнеры» Украины. Со стороны Киева также не исходит никаких предложений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.