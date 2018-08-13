Москва, 13 августа, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ заключило контракт с концерном «Туполев» на создание глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ. Первый полёт обновленная машина может совершить уже в конце 2019 года.

Sergey Krivchikov Ту-95

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Как уточнил гендиректор компании Александр Конюхов, слова которого приводит Интерфакс, работы развернуты на Таганрогском авиационном заводе. Добавим, что в настоящее время также ведётся модернизация под применение новых крылатых ракет большой дальности самолётов Ту-160 и Ту-95МС.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже в третьем квартале 2018 года в России планируется поднять в небо новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. В настоящее время работы по глубокой модернизации Ту-22М3 находятся в стадии завершения.

Выкатить из цеха Ту-22М3М, обладающий передовыми характеристиками, Казанский авиационный завод планирует 16 августа. После этого приступят к наземным испытаниям самолёта и подготовке к первому вылету.