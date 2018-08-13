Вашингтон, 13 августа, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Заявления американских политиков о причастности России к протестам в Шарлоттсвилле в штате Виргиния являются абсурдными, говорится в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах, опубликованном 13 августа на странице дипмиссии в Facebook.

Флаг США

«Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций?» — задались вопросом дипломаты.

В заявлении уточняется, что таких фактов не может быть в принципе, как и доказательств других абсурдных обвинений в адрес Москвы во вмешательстве во внутренние дела США.

Напомним, ранее депутат Конгресса США от Республиканской партии Том Гарретт на брифинге поинтересовался у директора ФБР Кристофера Рея, возможно ли, что Россия повлияла на разжигание конфликта в Шарлоттсвилле, и получил положительный ответ на этот вопрос.

После депутат заявил, что вмешательство Москвы провоцирует американцев на конфликты между собой, используя для этого различные поводы.

Отметим, что 12 августа 2017 года в Шарлоттсвилле ультраправые активисты протестовали против решения местных властей демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, который возглавлял армию южных штатов в Гражданской войне 1861−1865 годов.